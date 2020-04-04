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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يتفوق على السوشيال ميديا أكثر من الملعب موسم 2019/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عبد الله جمعة مدافع النادى الأهلى تفوق هذا الموسم فى الظهور على السوشيال ميديا أكثر تفاعلا من الملعب ، فى ظل الإصابات التى لحقت به و إعتماد المدير الفنى الفرنسى باتريس كرتيرون على الاعب محمد عبد الشافى .
و يبدو أن انستجرم أصبح بوابة ظهور عبد الله جمعة لجماهيره خاصة فى ظل توقف النشاط أيضا بسبب فيروس كورونا المستجد
و يرصد الخليج 365 أنشطة عبد الله جمعة على السوشيال ميديا بعيدا عن الملعب كالتالى :عبد الله جمعة يظهر بالزي البدوي في سيناء
نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صورة له علي حسابه عبر انستجرام، بالزي البدوي في سيناء على هامش تواجده فى مسقط رأسه، خلال فترة توقف النشاط الرياضي التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا .
عبد الله جمعة فى أبو زنيمة
عبد الله جمعة بملابس البدو
لعب بابجى مع زميله محمد عبد الغنى
كما حرص عبد الله جمعة على التخلص من ملل حظر الوقاية من فيروس كورونا عن طريق الألعاب الإلكترونية مثل بابجى وغيرهامع زميله محمد عبد الغنى ويبدو أن الثنائى يتنافسان بقوة فى هذه الألعاب على السوشيال ميديا لكسر ملل تحدى فيروس كورونا المستجد فى ظل توقف النشاط.
عبد الله جمعة
مشاركة جماهيره مشاهدة الأفلام
كما نشر عبد الله جمعة مدافع نادى الزمالك صورة توضح مشاهدته لأحد الأفلام، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام مستغلا وقت الفراغ الذى تسبب فيه حظر كورونا أيضا .
عبد الله جمعة و الافلام
عبد الله جمعة و الافلام
عبد الله جمعة و الافلام
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