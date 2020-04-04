شكرا لقرائتكم خبر عن البلاي ستيشن يجمع نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز في توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع البلاي ستيشن نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمحترفين وكذلك نجوم الغناء بداية من يوم الاثنين، وهو موعد انطلاق دورة بلايستيشن دعا لها أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، وتهدف الدوري لشغل وقت الفراغ خلال فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية وباء كورونا الذى يجتاح العالم كله، ولحث الجماهير على البقاء في منازلهم. وتمنى أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى أن يزيح الله غمة وباء كورونا وأن تعود الحياة فى مصر والعالم لطبيعتها من جديد.، ووجه أحمد الشيخ رسالة للمستهترين بالأمر وغير الملتزمين بالتعليمات ودائمي النزول من المنزل بدون سبب مهم معلقا "الموضوع صعب ولابد أن نتكاتف جميعا لمواجهته وذلك للحفاظ على صحتنا وصحة احبائنا واقاربنا وكل من حولنا". Advertisements

ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية، لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وعلم سوبر كورة أن فايلر طلب من لاعبي الفريق بعمل تحدي فيما بينهم، يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق، مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسل تدريبه للاعب رقم 3 وهكذا، بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.