شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر يفتح النار على إيهاب جلال: مدرب "فنكوش" وصنعه الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسن نصر مدرب حراس مرمى فريق المصرى البورسعيدى السابق، على الفترة التى قضاها إيهاب جلال فى القيادة الفنية للفريق البورسعيدى، منذ ديسمبر 2018، حتى رحل وتولى طارق العشرى المهمة بدلاً منه فى فبراير 2020.

قال مدرب حراس المصرى السابق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تجربة إيهاب جلال مع المصرى البورسعيدى "فاشلة" حيث لم ينجح المدرب فى تحقيق طموحات الجماهير ومجلس الإدارة الذى وفر كل شيئ لتحقيق أهدافه واسعاد الجماهير.

أضاف حسن نصر: "إيهاب جلال ليس مدرب كفء كما يتوقع البعض، وصنعه الإعلام، ولم ينجح مع الأندية الشعبية وفشلت تجربته مع الزمالك وأهلى طرابلس الليبى وكذلك المصرى البورسعيدى، فهو مدرب صنعه الإعلام ولا يملك من الخبرات ما يؤهله لقيادة الفرق الكبرى.

أردف: "تعجبت عندما طرح أسم إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر، فما هى مؤهلاته التى جعلت البعض يرشحه لقيادة الفراعنة؟ لكن من الواضح أن الكرة فى مصر تسير بالعلاقات وليست بالكفاءات".

تابع مدرب حرس المصرى السابق: "إيهاب جلال يعد من أقل المدربين الذين تولوا قيادة المصرى البورسعيدى، وتشرفت بالعمل مع العديد من المدربين مثل مختار مختار وطلعت يوسف وطه بصرى وعدد من المدربين الأجانب داخل مصر وخارجها، واتضح أن هناك اختلاف واضح فى الفكر بين هؤلاء وبين إيهاب جلال".

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وبالسؤال عن إمكانية الانضمام للجهاز الفنى مع إيهاب جلال فى قيادة أحدى الفرق، أكد حسن نصر إنه لم ولن يوافق على العمل مع جلال تحت أى ظرف من الظروف.

كشف حساب إيهاب جلال مع المصرى

تولى إيهاب جلال تدريب المصرى منذ ديسمبر 2018 ، حيث قاد الفريق أمام ساليتاس البوركينى، وانتهت بالتعادل السلبى دون أهداف.

قاد فريق المصرى خلال 48 مباراة ، منذ توليه المهمة ، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 15 وخسر في 12 مباراة، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة.

اكبر هزيمة تلقاها الفريق تحت قيادته كانت 4/0 امام المقاولون العرب أمس في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

75 هدف سجلها لاعبى فريق المصرى في المباريات بقيادة جلال ، مقابل 53 هدفا هزت شباك الفريق البورسعيدى.

قاد الفريق خلال الموسم في 28 مباراة ، فاز في 13 و تعادل في 6 وخسر في 9 ، من بينها 16 مباراة ببطولة الدورى.