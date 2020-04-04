شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكلف جهازه في الأهلي بإعداد تقرير عن مدافعي الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جهازه المعاون بإعداد تقرير عن مدافعي الجبهة اليمني في بطولة الدوري العام قبل تحديد خليفة أحمد فتحي بداية من الموسم المقبل.

ويرحل أحمد فتحي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء مدة عقده، وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن تجديد عقده ليصبح المدافع الدولي قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدماته.

وعرضت لجنة التخطيط بالأهلى على أحمد فتحى التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليون جنيه فى الموسم لمدة 3 سنوات.

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ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدورى المصرى و3 لدورى أبطال أفريقيا، ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلى فى الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى ويأتى من بعده كريم العراقى مدافع نادى المصرى حيث يفضل الاهلى حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصرى وليس لاعب اجنبي، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلى بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحى باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي.