الامارات | ليفربول خامس ناد إنجليزي يحول موظفيه لنظام حماية الوظائف

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول خامس ناد إنجليزي يحول موظفيه لنظام حماية الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح ليفربول خامس ناد إنجليزي يحول موظفيه للنظام الذي أقرته الحكومة البريطانية لحماية الموظفين خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتمر بريطانيا حاليا بمرحلة صعبة في معركتها ضد فيروس كورونا، حيث وضعت الحكومة خطة للاحتفاظ بالوظائف، والتي تعد بدفع ما يصل إلى 80 بالمئة من الأجور لحماية الموظف.

ووضعت أندية توتنهام ونيوكاسل ونورويتش سيتي وبورنموث موظفيها في إجازة مؤقتة خلال توقف منافسات الدوري الإنجليزي حتى تعود الأمور للاستقرار ويكون الوضع آمنا ومناسبا لاستئناف المسابقة.

Advertisements

وذكر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في بيانه: "حتى قبل اتخاذ قرار بشأن الموظفين، كان هناك التزام جماعي على المستويات العليا للنادي - داخل وخارج الملعب - حيث يبحث الجميع عن حل يحفظ وظائف موظفي النادي خلال هذه الازمة غير المسبوقة".

وقال موظف، لم يذكر اسمه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "النادي يصف موظفيه بالعائلة، لا أشعر وكأنني فرد من العائلة... لماذا يلجأ نادي يكسب أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لمخططات الحكومة، بينما الشركات الأخرى بحاجة أكبر لهذا النظام الحكومي".

ومن المتوقع أن يشهد يوم السبت المقبل قرارا بخصوص المناقشات الدائرة حول تخفيض أجور لاعبي الدوري الإنجليزي بنسبة 30 بالمئة بناء على طلب الأندية.