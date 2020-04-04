شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضحي بـ«كوستا» و«برنارديسكي» من أجل «توريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي التضحية بلاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا ووزميله فيدريكو برنارديسكي من أجل التعاقد مع نجم فالنسيا فيران توريس.

ولم يحظى «برنارديسكي» بإعجاب المدير الفني ماوريسيو ساري هذا الموسم، فيما يبقى «كوستا» مصابًا في معظم الأوقات، لذا يأمل البيانكونيري في التخلص من الثنائي.

وحسب موقع «جول» العالمي، ففي حالة نجح الفريق الإيطالي في بيع لاعبيه خلال الصيف القادم، فسيتحرك من أجل التعاقد مع «توريس» من فالنسيا.