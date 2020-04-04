شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد لخطف «كورزاوا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي برشلونة الإسباني لخطف الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لايفن كورزاوا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويبحث البلوجرانا عن بديل لنجمه جوردي ألبا على الرواق الأيسر، إذ لم ينجح الصفقة الجديدة جونيور فيربو في إقناع مسؤولي النادي بقدراته على شغل هذا الموقع حتى الآن.
وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن برشلونة دخل بالفعل في مفاوضات مع «كورزاوا» من أجل حسم انتقاله إلى الفريق الكتلوني في الصيف.
وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري ما يسمح له بالانتقال مجانًا إلى النادي الذي يريده عقب ذلك.
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