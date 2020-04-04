بلعمري يبدأ فضح الشباب ونشر غسيله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
كشفت رسائل المحترف الجزائري الدولي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جمال بلعمري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (انستقرام)، توتر العلاقة بين اللاعب وبين ناديه، ووصولها إلى خط النهاية، نتيجة عدم التوافق بينه وبين إدارة ناديه. ولم يتوقع أي من مسؤولي نادي الشباب أن يخرج اللاعب في هذا التوقيت الذي يشهد صمت الجميع في ظل توقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وسجلت رسائل اللاعب انتقادات واسعة للبيت الشبابي، بعد أن تجاوز بلعمري الإجراءات القانونية والإدارية فيها كتسريب خطاب السياسة الداخلية للنادي في عدم التحدث للإعلام أو التواصل مع القنوات الاجتماعية إلا بإذن من الإدارة، بجانب تسريبه معلومات أخرى تخص ناديه نشرها في حسابه، وكذلك كشفه العودة للجزائر من فرنسا في آخر أسبوع تأهيلي له دون علم ناديه.
كما حملت رسائل اللاعب نوعا من الوعيد والتهديد بكشف المزيد من الأسرار، حيث كتب على طريقته (نكمل بكرة فيه أشياء كثيرة)، إضافة إلى سخريته من رحلته العلاجية وتأكيده بأنه سافر على حسابه الخاص فيما طالبه النادي بإحضار فواتير علاجه.
وفضح اللاعب سياسة ناديه الخارجية في التعامل مع الأحداث، حينما قال «يجبرونك على تصريحات معينة).
وذهبت أطراف شبابية غير رسمية إلى تأكيد أن اللاعب مارس هذا الأسلوب لجر الإدارة إلى إلغاء عقده رغبة في تسهيل مهمة انتقاله إلى صفوف السد القطري الذي قدم له عرضا مغريا لم يأخذ صفة الرسمية.
رسائل أوردها بلعمري في حسابه بانستقرام
- تخيل! لاعب محترف يسافر للعلاج على حسابه الخاص (ادفع وجيب الفواتير).
- يجبرونك على فسخ عقدك مع وكيلك وتوقع مع وكيل آخر عشان يبيعونك
- يجبرونك على تصريحات معينة (ولا ينخصم عليك)
- تبغى أطلع وأصرح أني أبغى أطلع من النادي «لا والله»
- تبغاني أطلع من النادي بطريقتك المعهودة «لا والله» إذا جلست رأسي مرفوعة وإذا طلعت نفس الشيء
- أرجع كمل البطولة العربية والسنة الجاية أطلع نكمل بكرة فيه أشياء كثيرة
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