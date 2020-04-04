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الإشاعات تلاحق نجوم كرة القدم خلال فترة التوقف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين ازدادت الإشاعات بشكل أكبر حول عدد من أبرز نجوم كرة القدم مع توقف المنافسات في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). أبرز ما تردد حول 11 لاعبا: مانويل نوير (34 عاما)

لا يزال الحارس الذي اعتلى منصة التتويج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 واحدا من أبرز حراس المرمى في العالم.

وينتهي عقد نوير مع بايرن ميونخ الألماني في 30 يونيو المقبل، وتردد أن المحادثات حول مدة التجديد قد توقفت. جاريث بيل (30 عاما) يلعب المهاجم الويلزي ضمن ريال مدريد منذ عام 2013 وتكرر الحديث في أوقات سابقة حول أنه بات قريبا من الرحيل عن الفريق. ولا يزال بيل مستمرا مع ريال مدريد بعقد حتى 2022 لكنه نادرا ما شارك مع الفريق هذا الموسم قبل توقف المنافسات. بول بوجبا (27 عاما) كان النجم الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، قد عاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016، وتردد أنه يتطلع إلى العودة إلى يوفنتوس من جديد لكن يقال أيضا إن ريال مدريد الإسباني يرغب في ضمه. نيمار داسيلفا (28 عاما) Advertisements يرغب المهاجم البرازيلي في العودة إلى برشلونة الإسباني لكن يجب التوصل أولا إلى مبلغ مناسب، حيث كان باريس سان جيرمان الفرنسي قد تعاقد معه مقابل 222 مليون يورو في 2017 في صفقة قياسية.جادون سانشو (20 عاما)

حاز مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني على إعجاب الجماهير بعدما سجل هذا الموسم 14 هدفا وصنع 16 هدفا.

يستمر عقده حتى عام 2022 لكن عودته إلى إنجلترا تعد ضمن الاحتمالات القائمة، حيث يتردد أن مانشستر يونايتد وتشيلسي من بين الأندية المهتمة به. ليونيل ميسي (32 عاما) ترجح التوقعات أن يستكمل النجم الأرجنتيني مسيرته الاحترافية مع برشلونة، الذي يشارك ضمن فريقه الأول منذ 15 عاما.

ويستمر عقده الحالي حتى 2021 لكنه وجه انتقادات لمسؤولي النادي أخيرا، عندما وافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا. زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) عاد نجم الهجوم السويدي إلى ميلان الإيطالي في يناير الماضي لكن عددا من الإشاعات أثيرت حول مستقبله في ظل التوقف الحالي للمنافسات، كما أنه هو نفسه لم يستبعد نهاية مسيرته الاحترافية. كريستيانو رونالدو (53 عاما) يستمر عقد النجم البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2022 لكن التساؤلات أثيرت حول الوضع المالي ليوفنتوس في ظل تأثر إيطاليا بشكل كبير بأزمة وباء فيروس كورونا. ليروي ساني (24 عاما) كان اللاعب الألماني هدفا مهما لنادى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة.

وتردد أن رغبة بايرن ميونخ تراجعت الآن، وكذلك رغبة اللاعب نفسه في الانضمام إلى الفريق حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا). كيليان مبابي (21 عاما) المهاجم الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 200 مليون يورو. ويرغب ريال مدريد الإسباني حاليا في التعاقد معه. دايوت أوباميكانو (21 عاما) حقق لاعب قلب الدفاع الفرنسي انطلاقة هائلة مع لايبزج الألماني وجذب أنظار عدد من أندية القمة في أوروبا، ويتردد أنه قد يرحل عن الفريق مقابل 60 مليون يورو.



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