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فرق السيدات تستنجد بمدربات أندية أهلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

وأصلت فرق كرة القدم النسائية تحضيراتها التي بدأتها في وقت سابق لأجل المشاركة في أول دوري نسائي بالسعودية، والذي كان من المفترض أن ينطلق في مارس الماضي قبل تعليق النشاط الرياضي من قبل وزارة الرياضة بعد تفشي فيروس كورنا على مستوى العالم.

وتابعت «مكة» آلية التحضيرات البدنية والفنية انتظارا لإعلان موعد انطلاق الدوري، حيث عكفت الفرق في مختلف مناطق المملكة على مواصلة التدريبات من داخل الحجر المنزلي، وذلك بالاستعانة بمدربات من الأندية النسائية الأهلية عبر برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال تنفيذ الخطة المرسومة لكل لاعبة لتفادي زيادة الأوزان ولرفع المعدل البدني.

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ولا يتوقف العمل على تلك التدريبات بل يتم رفع تقارير يومية لمسؤولي تلك الفرق.

يشار إلى أن الموسم الأول من الدوري سيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق، ويقام في مدن الرياض وجدة والدمام، ويتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية.

وتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) للفريق الفائز.