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ابن ناصر يلخص 50 عاما في كتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

لخص رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، صالح بن ناصر رحلته الطويلة في الرياضة من خلال نشر مذكراته في كتاب بعنوان (قصة حياتي .. 50 عاما بين الإعلام والرياضة والشباب)، تحدث خلالها عن رحلته في خدمة وطنه من بدايتها وحتى توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة.

كما تضمنت المذكرات كامل مسيرته، من مولده في حي جرول بمكة المكرمة حتى وصوله إلى أعلى المراكز الرياضية الدولية، ولا سيما أن المذكرات تطرقت إلى الحياة الاجتماعية بمكة المكرمة التي وفد إليها والده في الثلاثينات من القرن الماضي.