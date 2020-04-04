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ابن ناصر يلخص 50 عاما في كتاب

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ابن ناصر يلخص 50 عاما في كتاب
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

لخص رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، صالح بن ناصر رحلته الطويلة في من خلال نشر مذكراته في كتاب بعنوان (قصة حياتي .. 50 عاما بين الإعلام والرياضة والشباب)، تحدث خلالها عن رحلته في خدمة وطنه من بدايتها وحتى توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة.

كما تضمنت المذكرات كامل مسيرته، من مولده في حي جرول بمكة المكرمة حتى وصوله إلى أعلى المراكز الدولية، ولا سيما أن المذكرات تطرقت إلى الحياة الاجتماعية بمكة المكرمة التي وفد إليها والده في الثلاثينات من القرن الماضي.


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