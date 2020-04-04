شكرا لقرائتكم وائل جمعة: اتمنى تدريب الأهلى وضم محمد صلاح للقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حصوله على دورات تدريبية استعدادا لاستعانة القلعة الحمراء فى مجال التدريب .

وأوضح وائل جمعة خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: "لو الأهلي احتاجني في أي وقت أنا تحت أمره، فأنا حصلت على دورات تدريبية كزيادة خبرة".

وأشار وائل جمعة عن أفضل مدير فني في مصر خلال الوقت الحالي، أجاب الصخرة، قائلًا: "عماد النحاس يقدم أداءً جيدًا مع المقاولون العرب ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري و من الوارد أن يكون النحاس مدرب الأهلي في المستقبل، هو صعد السلم من بدايته وحصل على خبرات كبيرة".

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وأضاف وائل جمعة: "الأهلي غير أي نادٍ آخر، وأي لاعب يتمنى أن يرتدي القميص الأحمر، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لو عاد إلى مصر أتمنى أن ينتقل إلى القلعة الحمراء، واللاعب أهلاوي بالطبع (ومفيش أحسن من الأهلي بالنسبة لصلاح)".

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جهازه المعاون بإعداد تقرير عن مدافعي الجبهة اليمني في بطولة الدوري العام قبل تحديد خليفة أحمد فتحي بداية من الموسم المقبل.

ويرحل أحمد فتحي عن الأهلي نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء مدة عقده، وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي بشأن تجديد عقده ليصبح المدافع الدولي قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدماته.