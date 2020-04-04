شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: فين اللاعيبه اللى بتقبض ملايين من دعم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد على أبو جريشة نجم المنتخب الوطنى والإسماعيلى الأسبق دور اللاعبين المصريين تجاه أزمة فيروس كورونا المستجد الذى وصفته الصحة العالمية بالوباء بعد انتشاره فى معظم بلاد العالم.

تساءل أبو جريشة في تصريحات خاصة :" فين اللاعيبه التي تتقاضى ملايين الجنيهات من دعم مصر في أزمة كورونا الحالية".

على أبو جريشة من رموز الكرة الإسماعيلاوية، لاعبا ومدربا وإداريا، وبتاريخ تجاوز 40 عاما لخدمة الفريق الأول بالنادى وقطاع الناشئين والتحق بالنادى الإسماعيلى منذ عام 1960، وهو أحد أفراد أكبر عائلة كروية فى ملاعب العالم، ويكفى أن نشير إلى أن أول فريق للإسماعيلى ضم 6 أشقاء وهم محمد وعوض وإسماعيل ويوسف وسيدابو جريشة الكبير وأحمد أبو جريشة ومع بداية الدورى عاطف وسيد وصلاح ثم على ثم عادل سيد أبو جريشة، فمحمد صلاح أبو جريشة وأخيرا محمد محسن يوسف أبو جريشة.

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انضم على أبو جريشة إلى صفوف الإسماعيلى عام 1960 ولعب أول مباراة رسمية ضد الترسانة موسم 64-1965 أما أول أهدافه فكانت فى مرمى السكة الحديد موسم 65-1966.

حصل على أبو جريشة على لقب هداف الدورى العام موسم 66-1967 وهو نفس الموسم الذى حصل فيه الاسماعيلى على بطولة الدورى لأول مرة، وحصل مع الإسماعيلى على الدورى العام كمدرب مع الكابتن شحته موسم 90-1991 وعلى بطولة كأس مصر موسم 1997.