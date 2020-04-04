شكرا لقرائتكم وليد العطار عن لائحة اتحاد الكرة "المسربة": أدخلنا عليها تعديلات كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن اللائحة التي تم تسريبها مؤخرا في الإعلام، هي مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثر من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات في بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

أوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر ، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها في أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولي، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

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وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائي للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولي الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها.

طالب العطار بعدم التسرع في نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، في ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.