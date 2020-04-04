شكرا لقرائتكم البلايستيشن يجمع نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز في توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجمع البلايستيشن نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمحترفين وكذلك نجوم الغناء بداية من يوم الاثنين، وهو موعد انطلاق دورة بلايستيشن دعا لها أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي، وتهدف الدوري لشغل وقت الفراغ خلال فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية وباء كورونا الذى يجتاح العالم كله، ولحث الجماهير على البقاء في منازلهم.

وتجمع الدورة كلاً من محمد هاني، أحمد الشيخ، نبيل دونجا، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات، عمرو جمال، عمرو السولية، محمد أشرف، رامي جمال ومحمد عنتر، وسيقوم المتسابق في هذه الدورة بدفع 100 جنيه مصري كرسوم اشتراك على أن يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 100 دولار.

Advertisements

وتمنى أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى أن يزيح الله غمة وباء كورونا وأن تعود الحياة فى مصر والعالم لطبيعتها من جديد.، ووجه أحمد الشيخ رسالة للمستهترين بالأمر وغير الملتزمين بالتعليمات ودائمي النزول من المنزل بدون سبب مهم معلقا "الموضوع صعب ولابد أن نتكاتف جميعا لمواجهته وذلك للحفاظ على صحتنا وصحة احبائنا واقاربنا وكل من حولنا".