شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض اقتراح اللجوء للملاعب النائية لإستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مسئولو اتحاد الكرة على اقتراح اللجوء إلى الملاعب النائية مثل برج العرب والسويس وأسوان والمكس، لإستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أنه من الصعب تجميع 5 أو 6 فرق فى منطقة واحدة مثل برج العرب مثلا، وإقامة مباريات هذه الفرق فى هذا الملعب لاسيما وأن هذا الأمر يتنافى مع تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى الوقت الحالى.

وتابع مسئولو الجبلاية أن كل فريق يضم ما بين 50 إلى 60 فردا هم اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية وعمال غرف خلع الملابس وتجميع مجموعة من الأندية للعب فى منطقة سيعتبر تجمعا، ولا يمكن لاتحاد الكرة ان يتحمل مسئولية ذلك حفاظا على سلامة اللاعبين.

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وكان رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قدم مقترحا لإنقاذ موسم الدورى من شبح الإلغاء حيث قال خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة بحيث يبقى اللاعبون في الفنادق تحت الرقابة".IFrame. وأضاف "أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بأي قرار يصدره اتحاد الكرة وسط ازمة كورونا لا يعرف أحد ما سيحدث الفترة القادمة، ونتمنى استئناف المباريات لإسعاد الجماهير، وأتمنى أن تقام مباريات الدوري، أحترم ظروف البلد، وأتمنى ألا تطول المدة"..

وتابع "أرى أن مباراة واحدة معزولين في فندق، يدفعنا لاستمرار المباريات ويحافظ على سلامة اللاعبين، ونعيد الأمل والسلامة للجماهير، القرار لا يعود لي لذا أقبله، هذا رأيي، ليس لدي خيارات، لابد من قبول أي قرار لاتحاد الكرة".

وقال مسئولو اتحاد الكرة ردا على فايلر أن فكرة تجميع اللاعبين فى مكان واحد من الصعب تنفيذها فى هذا التوقيت فى ظل التعليمات الواردة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع أى تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن القرار النهائى بشأن الدورى سيتم تحديده بعد التواصل مع الجهات المعنية فى الدولة، وفى حالة الاتفاق على استئناف الدورى سيتم مناقشة كل المقترحات لعودته مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على سلامة اللاعبين.