شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: المشاركة سبب رحيل أحمد فتحى عن الأهلى وليست الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك الأسبق، أن أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الأحمر لم يرفض تجديد عقده مع القلعة الحمراء بسبب الأموال.

وكشف رضا عبد العال فى تصريحات إذاعية قائلا: "البعض يردد بأن فتحى ترك الأهلى لتأمين مستقبله، وهذا خطأ، فتحى كان يريد أن يضمن المشاركة بشكل أساسى مع الأهلى وأعتقد مع تقدم عمره لن يستطع ذلك، وعليه فإنه رفض تجديد عقده وبيراميدز هو أنسب فريق لأحمد فتحى خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المادى أو على مستوى المشاركة فى المباريات وعلى جماهير الأهلى أن تحترم تاريخ أحمد فتحى ومجهوداته مع الفريق خلال الفترة الماضية".

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أشعل رحيل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى عن ناديه بنهاية الموسم الجارى الصراع بين الأهلى والزمالك مجددا من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريقين لتدعيم هذا المركز.

الأهلى كان يضم بين صفوفه احمد فتحى ومحمد هانى، إلا أنه بعد رحيل فتحى أصبح المكان شاغرا ولا يوجد به سوى محمد هانى، لذا طلب فايلر المدير الفنى للأهلى من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن آخر يمتلك الخبرات لمعاونة محمد هانى خلال لقاءات الموسم المقبلة سواء المحلية أو القارية.

فى الوقت الذى أبدى رجب بكار رغبة قوية لمسئولى بيراميدز للانتقال للأهلى والاعتذار لمسئولى الزمالك بعدما أكد اللاعب أنه أهلاوى ويتمنى الانتقال إليه فى الميركاتو الصيفى المقبل.