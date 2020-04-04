وزير الرياضة يعلن مصير النشاط في مصر في ظل أزمة «كورونا»

أعلن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عدم عودة النشاط الرياضي في مصر قبل انتهاء أزمة تفش فيروس كورونا المستجد. مصير النشاط الرياضي في مصر في ظل أزمة «كورونا»
وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر" اليوم السبت، إنه لا عودة للنشاط الرياضي في مصر قبل انتهاء أزمة كورونا، مؤكداً أن أولويات الدولة هي صحة المواطن.
وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بمشاركة 5 آلاف شاب متطوع.
وأشار صبحي إلى أن الوزارة تقدم الخدمات الرياضية للمجتمع من خلال موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى يوتيوب وراديو الشباب والرياضة، وذلك لنشر الوعى الطبي والرياضي في المجتمع.
وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة تنظم حملات بمشاركة الشباب للتوعية من مخاطر كورونا وكيفية الوقاية منه .
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هو 985 إصابة، من بينهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، بجانب 66 حالة وفاة.
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