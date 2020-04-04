محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية وجود رغبة من جانب نادي قاسم باشا التركي للتعاقد مع رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وقالت صحيفة "yeniakit" التركية إن نادي قاسم باشا يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بضم رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته مع الأهلي في يونيو المقبل.
وكان محمود حسن تريزيجيه لعب في صفوف قاسم باشا ليتألق مع الفريق قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا الإنجليزي قبل انطلاق الموسم الجاري (2019-2020).
يُذكر أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أعلن رغبته في استمرار رمضان صبحي مع الفريق، بينما أكد اللاعب أن هدفه الرئيسي هو الاحتراف بأوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم باشا يصعب مهمة الأهلي في الاحتفاظ برمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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