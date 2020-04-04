جريزمان يوضح مصيره مع برشلونة بـ"فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الإسباني، لا يفكر في الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما شارك اللاعب مقطع فيديو أثناء بقائه في الحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونشر جريزمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مدته حوالي 20 ثانية، ينقل صورة جوية لملعب "كامب نو" معقل برشلونة مع وجود النشيد الرسمي للبارسا في الخلفية، وعلق النجم الفرنسي على الفيديو قائلا: "الآن انفصلنا لنكون أكثر اتحادًا أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تغريدة جريزمان بمثابة إشارة واضحة لرغبته في العودة إلى "كامب نو" وارتداء قميص برشلونة مرة أخرى، في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا بجميع أنحاء أوروبا وإيقاف مسابقة الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورغم تسجيله 14 هدفا وصناعة أربعة آخرين في 37 مباراة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع برشلونة، إلا أن جريزمان لم يظهر بمستواه المعهود مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد في ظل عدم تكيفه مع طريقة لعب البلوجرانا حتى الآن، لتنتشر شائعات احتمالية رحيل صاحب الـ29 عاما.