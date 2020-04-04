استبعاد تايلاند وماليزيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، مساء اليوم السبت، إيقاف رباعو تايلاند وماليزيا وعدم مشاركتهما في أولمبياد طوكيو 2021.

وأصدر الاتحاد الدولي لرفع الاثقال بيانا رسميا عبر موقعه، أكد أن قرار الايقاف جاء بعد ثبوت تعاطي كلن لاعبي تايلاند وماليزيا للمنشطات، لافتا أن هذا القرار لن يتغير بغض النظر عن تغيير موعد إقامة أولمبياد طوكيو.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت عن تأجيل انطلاق أولمبياد طوكيو بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أنه من المنتظر أن تبدأ في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس 2021.

وقرر الاتحاد الدولي فرض غرامة على الاتحاد التايلاندي قدرها 200 ألف دولار، بالإضافة لتعليق نشاطه لمدة 3سنوات.