بالفيديو.. رونالدو يستعين بصديقته لتصفيف شعره

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة- (د ب أ):

استعان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقته لتصفيف شعره نظرا لحالة العزل المنزلي التي يمر بها جميع نجوم الرياضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يظهر فيه صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز وهي تقص شعره في منزلهما.

وعلق رونالدو على الفيديو بالقول "ابقى في المنزل وحافظ على أناقتك".

وقبل أيام قليلة وجه رونالدو رسالة إلى متابعيه من جزيرة ماديرا بالبرتغال، مناشدا إياهم بالبقاء في منازلهم ومساعدة العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال رونالدو عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور الاسبوع الماضي "في هذه اللحظات الصعبة للعالم كله ، علينا أن نشعر بالامتنان للأشياء التي تهم، صحتنا ، عائلتنا وأحباءنا... أبقوا في منازلكم ولنساعد كل العاملين في القطاع الصحي الذي يقاتلون من أجل إنقاذ حياة الناس".

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ورحل رونالدو إلى بلده البرتغال بعد دخول إيطاليا في حالة من الاغلاق التام في التاسع من الشهر الجاري، حيث رافقته والدته التي كانت ترقد بالمستشفى في أواخر الشهر الماضي.

وأوضح رونالدو في منشور سابق "أشعر بالامتنان لعودة والدتي من المستشفى بعد تعافيها".

وكان رونالدو هو أول الراحلين عن إيطاليا بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا في إيطاليا، وتبعه كل من جونزالو هيجواين وسامي خضيرة وميرالم بيانيتش ودوجلاس كوستا .

وأصيب ثلاثة من لاعبي يوفنتوس بفيروس كورونا وهم دانيلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا في الوقت الذي توقف فيه الدوري الإيطالي حتى الثالث من الشهر المقبل مع إمكانية تمديد تعطيل المسابقة حتى نهاية الشهر المقبل .

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق أن لاعبي الفريق وافقوا على التخلي عن رواتبهم لشهر مارس، ما مكن النادي من تدبير حوالي 90 مليون يورو.

وتردد أنه جرى استقطاع عشرة ملايين يورو من مستحقات رونالدو وحده، لكن سيتم إعادة التفاوض بشأن هذه الاستقطاعات حال استئناف الدوري الإيطالي في الأشهر المقبلة.