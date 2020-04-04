استعدادًا لمواجهة الأهلي.. الوداد يوضح موقف مدافعه من موقعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدأ أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي، خوض تدريبات تأهيلية استعدادًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن طبيب الفريق الودادي عبد الرازق هيفتي أكد أن داري يحتاج 15 يومًا فقط قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يكون داري والذي أصيب في مباراة الديربي أمام الرجاء جاهزًا لمباراة الأهلي في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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الاتحاد الأفريقي "كاف" بدوره لم يحدد موعد مباراتي مرحلة نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تشير الصحيفة المغربية أن من المحتمل أن ينطلق دور الأربعة في شهر يونيو المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة السمراء حاليًا.

لجنة الطوارئ في "كاف" ستحدد موعد انطلاق دور الأربعة سواء من مسابقة دوري الأبطال أو الكونفدرالية خلال الشهر الجاري حيث كان من المقرر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في المغرب خلال لقاء الذهاب، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي ضمن نفس الدور.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من المباراتين في مباراة فاصلة ستقام بالكاميرون بعد قرار من الاتحاد الأفريقي.