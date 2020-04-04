رئيس بايرن: أزمة كورونا ستؤثر على سوق الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونيخ- (د ب أ):

أعرب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأن كرة القدم يجب أن تتعلم من أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح رومينيجه، في مقابلة نشرتها صحيفة "إل بايس" الإسبانية اليوم السبت، أنه يعتقد أن الانفاق سيتم تقليصه بشكل طبيعي وأن الحديث عن دوري السوبر الأوروبي سيختفي.

وعن الحكم الصادر قبل 25 عاما والذي حظر بعض القيود المفروضة على اللاعبين الأجانب ، قال رومينيجه : "منذ صدور قانون بوسمان في 1995 ، الخطأ الوحيد في صناعتنا أنه في كل عام ترتفع الرواتب وقيمة الانتقالات".

وأضاف : "بإمكان فيروس كورونا أن يساعدنا في خلق عالم أكثر عقلانية ، مع الاحترام أيضا لكرة القدم. ينبغي علينا أن نصحح أخطاء الماضي... لا أعتقد أنه يجب أن يكون مأساويا. يكفي أن يسعى كل شخص لتصحيح فلسفته قليلا. وربما سنحظى بلعبة أكثر قوة".

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وعن إمكانية إقامة دوري السوبر الأوروبي ، قال رومينيجه : "لدينا الدوري الألماني (بوندسليجا) والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي ، كأكبر المسابقات المحلية التي يتابعها الملايين من الجماهير حول العالم".

وتابع: "ثم تتوج كل ذلك بدوري الأبطال. بمجرد الانتهاء من هذه المشكلة الضخمة (فيروس كورونا) لا أعتقد أن أحدا سيفكر في التخطيط لإقامة دوري السوبر الأوروبي".

وتوقع رومينيجه حدوث هبوط في الانفاق عندما يعاد فتح سوق الانتقالات في أوروبا ، وأضاف :"سيكون هناك عرض أكبر من الطلب. لا أتخيل قيام الأندية بإنفاق مبالغ كبيرة".

وحث رومينيجه اتحادي كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) على العمل سويا ، قائلا : "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون العلاقة جيدة بين أكثر اتحادين مؤثرين (الفيفا واليويفا) . بكل حزن ، لا أعتقد أن هذا هو الحال الآن".

وأتم قائلا: "أطالبهما (الفيفا) واليويفا) بالعمل عن قرب سويا في هذا الوقت لأنه من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على علاقات مخلصة ومتناغمة".