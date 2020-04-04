"في يد اللاعبين".. المقاولون يوضح لمصراوي موقفه من تخفيض العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ملف تخفيض أجور اللاعبين أمر اختياري وليس إجباري.

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت :"ملف تخفيض أجور اللاعبين تحت الدراسة، وفي النهاية يعود هذا الملف لرغبة اللاعبين".

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وتابع :"في حال صدور أي قرار رسمي من اتحاد الكرة بذلك سيشمل جميع الأندية وسيستجوب تنفيذه".

وأنهى المشرف على الكرة بالمقاولون تصريحاته :"حسام البدري هو من تطوع في البداية عندما تنازل عن جزء من راتبه وبالتالي فهو أمر اختياري وليس إجباري".

وكان اتحاد الكرة المصري قرر في وقت سابق تعطيل جميع المسابقات المحلية نظرًا للحد من انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح أنحاء العالم.