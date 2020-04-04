رابطة الدوري الألماني توضح حقيقة عودة المباريات في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

نفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت ما ذكره تقرير إخباري حول أنه جرى الاتفاق على جدول يقضي باستكمال منافسات الموسم خلال الفترة بين مطلع مايو ونهاية يونيو.

وكانت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية قد ذكرت أن الأندية الـ36 المشاركة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اتفقت على جدول مباريات يقضي بإنهاء الموسم في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، على أن تقام المباريات بدون جماهير في تلك الفترة، وذلك بشرط موافقة مسؤولي الصحة والسلطات على إقامة المباريات وسط أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

ولكن رابطة الدوري الألماني ذكرت عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التقرير "مضلل" وأنه "لا يوجد جدول مكتمل للمباريات المتبقية في الموسم الحالي".

وذكرت أن هناك سيناريوهين تم طرحهما خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة قبل أيام، ولكن تطبيق أي منهما أمر" يكتنفه الغموض الكبير" في ظل الوضع الصحي الحالي في البلاد.

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وأ,ضحت الرابطة :"العامل الحاسم لاستكمال المباريات هو تقييم الوضع من قبل السياسيين والسلطات، والتي تخضع لها كرة القدم بالطبع".

وأضافت الرابطة :"لا تدعي الرابطة أي دور خاص للبوندسليجا ودوري الدرجة الثانية في وقت يشكل فيه احتواء انتشار الفيروس أولوية قصوى للمجتمع ككل".

وستكون أغلب مواعيد المباريات في منتصف الأسبوع إما محجوزة لمباراة من البوندسليجا مؤجلة حاليا، أو لمباريات كأس ألمانيا التي توقفت قبل حسم الدور قبل النهائي، وربما أيضا لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إذا تم استئناف البطولتين في ذلك الوقت.

وجرى تعليق مباريات الدوري الألماني منذ منتصف مارس وحتى 30 أبريل، حتى الآن، مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.