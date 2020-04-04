برشلونة يخفض مطالبه للتخلص من كوتينيو

يبحث نادي برشلونة الإسباني، طرق التخلص من لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، بعد تأكد حاجة الفريق الكتالوني لخدمات اللاعب.

وأشارت صحيفة "إيفينيج ستاندارد" الإنجليزية، أن برشلونة مستعد إلى بيع اللاعب بسعر أقل من المطلوب للاعبها المعار لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم، من أجل التخلص منه، وسط عدم

رغبة النادي البافاري بتفعيل بند شراءه، حيث يلزم البند، النادي دفع 120 مليون يورو من أجل بيعه.

ويفكر برشلونة بتخفيض الرقم المطلوب من 120 مليون يورو إلى 80 مليون يورو، لمن يرغب بشراء النجم البرازيلي، من أجل إنعاش خزينة

النادي الإسباني، حيث يهتم بضمه العديد من الأندية الإنجليزية، مثل تشيلسي الذي دخل على الخط من أجل ضمه، وفي مفاوضات متقدمة مع البرسا، بالإضافة لإهتمام ناديي أرسنال وتوتنهام به.

وكان برشلونة ضم كويتينو من نادي ليفربول، في الانتقالات الشتوية لعام 2018، في صفقة بلغت 145 مليون يورو، لكن فشل اللاعب في التأقلم مع أسلوب البرسا، وتقديم عروضه القوية التي كان يقدمها مع الريدز.