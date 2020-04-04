رسميًا.. ستيفن كيني مديرًا فنيًا لمنتخب إيرلندا

أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، اليوم السبت، بشكل رسمي، تعيين ستيفن كيني مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا لمواطنه ميك مكارثي.

وكان الاتحاد الإيرلندي أبرم اتفاق

مع كيني على تولي القيادة الفنية للمنتخب الأول بعد كأس الأمم الأوروبية 2020، لكن تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا ، جعل الاتحاد الإيرلندي يعجل من قرار تعيين كيني مديرًا فنيًا.

يذكر أن عقد ميك مكارثي كان من المقرر أن ينتهي في يوليو المقبل أي بنهاية يورو 2020.