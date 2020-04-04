أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، اليوم السبت، بشكل رسمي، تعيين ستيفن كيني مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا لمواطنه ميك مكارثي.
وكان الاتحاد الإيرلندي أبرم اتفاقمع كيني على تولي القيادة الفنية للمنتخب الأول بعد كأس الأمم الأوروبية 2020، لكن تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، جعل الاتحاد الإيرلندي يعجل من قرار تعيين كيني مديرًا فنيًا.
يذكر أن عقد ميك مكارثي كان من المقرر أن ينتهي في يوليو المقبل أي بنهاية يورو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ستيفن كيني مديرًا فنيًا لمنتخب إيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.