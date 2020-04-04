لمواجهة كورونا.. الجزائري يوسف بلايلي يتبرع بمعدات طبية

قرر نجم كرة القدم الجزائري الدولي يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي التبرع بمعدات طبية لمستشفى بمدينة وهران مسقط رأسه، وذلك لدعم جهود السلطات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبماأفاد تقرير صحفي اليوم السبت.
لحث المواطنين في بلاده على اتباع التعليمات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية، علي موقعها الإلكتروني أن بلايلي شارك في حملة للتوعية على غرار زملائه في المنتخب الجزائري،
وكان بلايلي 28 عاما انتقل من الترجي التونسي إلى أهلي جدة السعودي بداية الموسم الجاري.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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