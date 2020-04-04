جوارديولا يسعي لضم ثلاثي إنتر ميلان الصيف المقبل

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إهتماماته ، لضم ثلاثي إنتر ميلان لتدعيم صفوف فريقه في فتره الإنتقالات الصيفية المقبلة

ووفقا لماذكرته صحيفة كالكيو ماريكاتو الإيطاليه، فإن مانشستر سيتي يسعي لضم ثلاثي إنتر ميلان، وهم

ميلانو سيكرينيار، و أليساندرو باستوني، و لاوتارو مارتينيز، وذلك بناءا علي رغبات المدير الفني للسيتي جوارديولا.

ويري السيتي أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هو الوريث الطبيعي لأجويرو مع

النادي، لذلك يسعي لضمه في الصيف المقبل، متصارعا مع أندية عديدة تريد ضم مارتينيز لصفوفها.

كما لفت إنتباه جواديولا ، كلا من سيكرينيار وأليسنادرو باستوني ، و أعجب بيب بأدائهم في الفترة الأخيره مع إنتر ميلان، وذلك قبل توقف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب فيروس كورونا.