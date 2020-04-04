شاهد.. سامي خضيرة يحتفل بعيد ميلاده بطريقة ساخرة بسبب الكورونا

احتفل الألماني ذو الأصول التونسية، سامي خضيرة، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، بطريقة ساخرة بسبب الوضع الذي يعيشه العالم جراء فيروس كورونا الخطير والمتفشي في مختلفأرجاء العالم كافة.
ونشر خضيرة صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحتوي على مجموعة أصدقاء يجلسون على طاولة، واضعًا صورة وجههعليهم، في إشارة إلى توقف الأنشطة الرياضية حول العالم بسبب فيروس كورونا.
وتوقفت الأنشطة الرياضية حول العالم كله، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا الغامض، ومن أجل الحد من إنتشاره، والذي أودى بحياة مايقرب من 63 ألف شخص وإصابة أكثر من مليون آخرين.
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