الإمارات تنظم بطولة مفتوحة للشطرنج عبر تقنية الاتصال عن بعد

تنظم دولة الإمارات، بطولة إلكترونية في لعبة الشطرنج، لدعم مبادرة التواجد في المنزل خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، عن

تنظيم بطولة مفتوحة للشطرنج، يتم التواصل بين لاعبيها عبر تقنية التواصل عن بعد، خلال الفترة من الثامن وحتى الخامس عشر من إبريل الجاري، للتشجيع على التزام المنزل.وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مادية لتحفيز اللاعبين المشاركين في كل مرحلة من مراحل البطولة.ويشهد النشاط الرياضي في الإمارات توقفاً خلال الوقت الراهن بسبب وباء كورونا المتستجد.