استغرق فريق “برشلونة” وقتًا طويلاً للتعاقد مع ظهير ايسر في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كان من الواضح جدًا أن “جوردي ألبا” بحاجة إلى المنافسة، ووقع الاختيار على “جونيور فيربو” ظهير “ريال بيتيس“.

وبالفعل نجح البرسا في التعاقد مع اللاعب مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كمتغيرات، بعد ما فشلت محاولات الإدارة في التعاقد مع “دايفيد ألابا” من بايرن ميونخ الذي رفض بيعه، وكذلك “فيليب ماكس” الظهير الأيسر لفريق أوجسبورج الألماني نظرًا لسعره المرتفع.

وحاول برشلونة توفير جميع سُبل الراحة لـ “جونيور فيربو” منذ اليوم الأول، حتى يتكيف مع طريقة لعب الفريق، وتم وضع برنامجًا خاصًا له حتى يتأقلم مع الخطط التكتيكية، ولكن فوجئ المدير الفني “إرنستو فالفيردي” حينها، بالمستوى الكارثي الذي قدمه اللاعب في الدقائق التي لعبها، ليفضل فالفيردي بالفعل استخدام “سيميدو” في بعض المناسبات ليحل محل “جوردي ألبا”، ليأتي “كيكي سيتين” هو الآخر ليرفض الاعتماد على فيربو.

وذكرت وسائل الإعلام الكاتالونية هذا الأسبوع، أن فيربو الذي شارك في 16 مباراة مع الفريق، اقترب من مغادرة “الكامب نو” هذا الصيف، سواء عن طريق خروجه على سبيل الإعارة، او بيع عقده بصفة دائمة.

وفي ظل منح إدارة برشلونة الأولوية لتعزيز الخط الهجومي، بضم الثنائي “نيمار جونيور ولاوتارو مارتينيز”، فإن هناك اتجاه لتدعيم مركز الظهير الأيسر ايضًا.

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فشل فيربو يدفع برشلونة نحو مفاوضة ظهير دورتموند

ووفقًا لصحيفة “دياريو سبورت” فإن إدارة برشلونة تفاوض فريق بوروسيا دورتموند الألماني بشأن التعاقد مع الظهير الأيسر “رافائيل جوريرو” في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعب الدولي البرتغالي، سيكون متاحًا مقابل 35 مليون يورو، ولكن من المتوقع ان إدارة الفريق الكتالوني سوف تحسم الصفقة بمقابل مادي أقل من المُقترح.

يذكر ان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، كان قريب من الإنضمام إلى البلوجرانا قبل أربع سنوات من الآن، لكنه اختار الانتقال إلى النادي الألماني.

وانضم جوريرو إلى “دورتموند” في الميركاتو الصيفي 2016، قادمًا من صفوف “لوريان” الفرنسي، مقابل 12 مليون يورو.