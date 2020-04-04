بالفيديو | تشافي يتجاوب مع نداء مستشفى في برشلونة ويتبرع بمبلغ ضخم

تجاوب أسطورة إسبانيا والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري “تشافي هيرنانديز” مع نداء مستشفى في برشلونة، وقرر أن يتبرع بمبلغ مالي ضخم، اليوم السبت، من قطر.

ووصل تربع تشافي لنحو مليون يورو بهدف المشاركة في التصدي لفيروس كورونا في المدينة التي نشأ وترعرع فيها رفقة العملاق الكتالوني الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وظهر تشافي هيرنانديز مع زوجته “نوريا كونييرا” في فيديو قصير مدته 22 ثانية فقط، قام الحساب الرسمي لمستشفى “Clinico de barcelona” بنشره على الحساب الرسمي للمستشفى في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تحدثا خلاله عن التبرع بمليون يورو.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية الفيديو، وعلقت عليه قائلة “أسطورة برشلونة الذي أصبح مدربًا لنادي السد القطري قدم للتو مع زوجته تبرعًا بقيمة مليون يورو لإحدى مستشفيات برشلونة”.

تشافي يتجاوب مع نداء مستشفى في برشلونة

أطلقت مستشفى Clinico de Barcelona حملة لجمع التبرعات لمواجهة جائحة الفيروس التاجي (كورونا كوفيد-19) عن طريق شراء معدات وأجهزة تساعد العاملين على اسعاف المرضى.

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وبعث تشافي وزوجته نوريا بالفيديو إلى المستشفى من قطر، حيث لم يتسن له ترك العاصمة الدوحة قبل تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم وتعليق الرحلات الجوية.

ويحتل نادي السد القطري المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن الدحيل المتصدر، وتتبقى أربع جولات فقط على انتهاء موسم 2020/2019.

وأمام تشافي هيرنانديز فرصة لتعويض فارق النقاط بينه وبين الدحيل، عندما يواجهه يوم نهاية شهر أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 20، هذا إذا قرر الاتحاد القطري لكرة القدم استئناف النشاط في الجولة 19 المقرر لها يوم 15 أبريل.

وكان الاتحاد القطري أعلن يوم 30 مارس 2020 تمديد إيقاف الدوري المحلي وجميع المسابقات الأخرى من 10 أبريل إلى 14 أبريل بعدما فشلت السلطات المحلية في كبح الفيروس المستجد.