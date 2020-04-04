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شارابوفا تكشف عن رقم هاتفها للتواصل مع المعجبين في الحجر الصحي

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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“شارابوفا تكشف عن رقم هاتفها” انتشر هذا العنوان كالنار في الهشيم حول العالم، وهذا نتيجة الفعل “المتهور” التي قامت به أسطورة التنس الروسية.

وابتكرت النجمة العالمية “ماريا شارابوفا” تقليعة غريبة للتواصل مع متابعيها، بعدما عرضت لهم رقم هاتف لتبادل الرسائل النصية، ووعدت بالرد على الجميع.

وعبر حسابها على موقع (انستجرام)، شجعت صاحبة الـ32 عاماً متابعيها على التواصل معها، من أجل قضاء وقت أكثر إمتاعًا في الحجر الصحي الذي يعيشه العالم حاليًا بسبب تفشي فيروس .

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وقالت “حاولت إيجاد طريقة للتواصل مع جميع متابعي لأنني قضيت الأسبوع الماضي وقتاً رائعاً في عقد فيديوكونفراينس مع 150 منكم”.

وأكدت “أحببت هذه الدردشة وأريد أن أتواصل بشكل أكبر مع المعجبين لأننا جميعاً نمر بالعزل المنزلي، أريدكم أن تكتبوا لي رأيكم، سأترك لكم رقم هاتف ويمكنكم أن ترسلوا لي أي رسالة سأتلقاها مباشرة على هاتفي المحمول…سأجيب عليكم”.

شارابوفا تكشف عن رقم هاتفها للتواصل مع المعجبين في الحجر الصحي

وأضافت الروسية “حقاً.. أخبروني كيف تسير الأمور معكم، اطرحوا علي أسئلة، أو قولوا مرحباً – أي وصفة رائعة مرحب بها أيضاً”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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