الامارات | الأردني يزن العرب يشارك في حملة الاتحاد الآسيوي لمكافحة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني يزن العرب يشارك في حملة الاتحاد الآسيوي لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مدافع المنتخب الأردني ونادي الوحدات، يزن العرب، في الجزء الجديد من حملة إيقاف سلسلة المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة أبرز نجوم القارة.

وقال يزن العرب للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي: "هذا الوباء أثر بشكل كبير على العديد من الناس والدول، ولكن واجبنا هو أن نتوحد كمجتمع عالمي، كرة القدم مثل الحياة، حيث لا يجب ألا نتأثر عندما نسقط، ونحاول أن ننهض من جديد.

وأضاف: "بالتأكيد هذه أوقات صعبة، ولكن يجب ألا نسمح لها بأن تهزمنا، هنالك العديد من الجهود الإيجابية التي يشهدها العالم، وهي تؤكد أن كل الناس يعملون معاً من أجل كسر سلسلة انتشار المرض".

وأوضح: "أريد أن أشكر كل من يساهم في مكافحة هذا المرض، سواء العاملين في الواجهة بالقطاع الصحي، وأيضاً كل من يساهم بالقيام بدوره في هذا المجال، وأنا أشجع الجميع على الانضمام لجهود محاولة إيقاف انتشار فيروس كورونا".

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من جهته قال نور الدين دافرونوف لاعب الاستقلال الطاجيكي: "مسؤوليتنا الآن أن نساعد الأبطال العاملين في المجال الصحي، وكلما قمنا بدورنا فإن الضغط يخف عليهم، هنالك الكثيرون ممن يواجهون هذه العاصفة بشجاعة رغم صعوبة المهمة".

وتابع: "أتشرف بالمشاركة في حملة #إيقاف سلسلة المرض، ولكن هذه ليست رسالة فقط، بل هو نداء للجميع، حيث يمكن لنا جميعاً أن نكون سفراء لهذه الحملة عبر الوقوف معاً لإيقاف انتشار الوباء وتفادي انتشاره".

وتهدف هذه الحملة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار ايروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

واطلق الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي حملة إيقاف سلسلة المرض والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة كافية بين كل شخص وأخر وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي. وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وبعد مرور أسبوع على إطلاق هذه الحملة، بادر أكثر من 100 نجمً وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، بالمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسة مرض كورونا.