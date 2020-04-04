شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي : إلغاء الدورى هو الأقرب حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق ومسئول قطاع الناشئين، إن إلغاء الدورى أصبح ضرورة ملحة خاصة فى ظل أوضاع صحية غير مستقرة يشهدها العالم أجمع بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد .

وأضاف عبدالهادي في تصريحات خاصة لسوبر كورة : الوضع غير مطمئن وسلامة الجميع هي الأهم الآن .

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار بتعليق كافة الأنشطة الرياضية وبناء عليه استقر مسئولو اتحاد كرة القدم على تأجيل الدوري الممتاز إسبوعين إضافيين بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بغلق الأندية لمدة أسبوعين مقبلين تجنبا لمخاطر الكورونا المنتشر خلال الفترة الحالية فى العالم أجمع .

Advertisements

وجاء نص بيان اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى بشكل مؤقت كالتالي "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".