شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يسحق الإسماعيلي بثمانية نظيفة.. ورقم قياسى لصالح سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 4 ابريل سنة 1958، لقن الأهلى نظيره الإسماعيلى درسا كرويا من النوع الثقيل و فاز عليه بثمانية اهداف نظيفة (8-0) فى اللقاء الذى جمعهم على ستاد الجزيرة فى اطار الاسبوع الثانى عشر من الدورى.

الهزيمة القاسية ساهمت فى دفع الإسماعيلى للدرجة الثانية للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه. سجل للاهلى صالح سليم سبعة أهداف (و هو رقم قياسى ايضا) فى الدقائق 12 و 15 و 65 و 78 و 83 و 85 و 87 و هدف اخر لتوتو فى الدقيقة 53، و كان طارق سليم قد اضاع ضربة جزاء.

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مثل الاهلى فى ذلك اللقاء: عادل هيكل - رضا عبد الحميد - طارق سليم - طلعت عبد الحميد - رفعت الفناجيلى - طه اسماعيل - صالح سليم - وجيه مصطفى - ميمى الشربينى - سيد الضظوى - توتو، و حكم اللقاء الحكم محمود امام.

وفي وقت آخر ، نجح النادي الأهلي في ضم النادي الإسماعيلي إلى الأندية التي قهرها المارد الأحمر بسداسية عندما فاز على الدراويش، بستة أهداف دون رد سجلهم " محمود ابو الدهب و مشير حنفى و احمد فليكس و سمير كمونة ووليد صلاح الدين وهشام حنفى" ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسماعيلية في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز موسم 1996-1997.

بينما كانت المباراة الأشهر والأمتع في تاريخ الكرة المصرية وليست الأهلي والإسماعيلي فقط ، وهي المباراة التي أقيمت في الدور الثاني من موسم 2001/2002 ، وانتهت تلك المباراة بالتعادل 4-4 ، حيث سجل للأهلي محمد فاروق "هدفين" واحمد بلال "هدف" ومحمد فاروق "هدف" .. بينما سجل للإسماعيلي محمد بركات وعمرو فهيم واسلام الشاطر وعطية صابر.