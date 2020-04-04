شكرا لقرائتكم بلال : أحمد فتحي تعامل باحترافية والحديث حول الانتماء أصبح غير واقعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال نجم النادي الأهلى السابق على أزمة رحيل أحمد فتحى من القلعة الحمراء، قائلا: إن اللاعب تعامل باحترافية بعيدا عن فكرة الولاء والانتماء.

وأضاف بلال فى تصريحات خاصة لسوبر كورة، أن إدارة الأهلى تعاملت مع ملف التجديد لأحمد فتحى بحسن نية كبير بينما رفع اللاعب شعار الاحترافية أولا.

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وقال بلال: "الوضع الحالي للاعبي كرة القدم فرض سياسات مختلفة عن أي وقت مضى حيث أصبحت لغة الأرقام والمادة هي السمة الغالبة في مصر والعالم أجمع والحديث حول الانتماء والولاء الأدبى بات غير واقعى".

وفى سياق متصل يستعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي بدائل أحمد فتحي خلال الجلسة المُرتقبة التى ستجمع رئيس النادي بالسويسرى رينيه فايلرالمدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى لرفضه عرض النادى لتجديد العقد.