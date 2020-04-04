شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي ترفض مقترح ضم علي جبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط بالأهلي مقترح تجديد التفاوض لضم علي جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني، لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ناديه يرفض ضم علي جبر لعدده اعتبارات أبرزها كبر سن اللاعب وراتبه المرتفع بالإضافة لتواجد عدد كبير من المدافعين في الفريق حالياً ومنهم أيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وهو العدد الذي لم يكن متوفراً عند التفاوض مع علي جبر في الموسم الماضي.

Advertisements

وكان علي جبر على وشك الانتقال للأهلي في الموسم الماضي، إلا أن ثمة خلاف مادي بين النادي واللاعب منع انتقاله للقلعة الحمراء في وقتها، لتغلق الإدارة الحمراء ملف ضمه نهائياً وتتجه للتعاقد مع لاعبين أخرين.

من ناحية أخرى، أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى أنه لا يفكر فى العودة إلى سويسرا حاليا خوفا من فيروس كورونا الخطير الذى يهدد العديد من الدول الأوروبية، وقال المدير الفنى للأهلى "لحسن الحظ أنا بخير ولدى مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر فى العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتى الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة فى غرفة اللياقة البدنية فى الفندق، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.

أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى أنه لا يفكر فى العودة إلى سويسرا حاليا خوفا من فيروس كورونا الخطير الذى يهدد العديد من الدول الأوروبية. وقال المدير الفنى للأهلى لصحيفة " tagblatt " السويسرية، "لحسن الحظ أنا بخير ولدى مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر فى العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتي الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة في غرفة اللياقة البدنية في الفندق، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.