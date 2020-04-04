شكرا لقرائتكم لوكاس ليفا يخضع لجراحة في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى البرازيلي لوكاس ليفا لاعب فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم عملية تنظيف غضروف الركبة بالمنظار، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم السبت.

وخضع ليفا، 33 عاما، الذي يقضي موسمه الثالث مع لاتسيو ، للعملية في مركز طبي بالعاصمة روما. ويغيب اللاعب عن الفريق لنحو شهرين.

ويستطيع ليفا اللعب مع الفريق في الدوري إذا استأنفت المسابقة نشاطها. وتم إيقاف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس بسبب وباء فيروس كورونا.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الدوري بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.