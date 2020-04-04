شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتفض فى قضية "كهربا".. الاستعانة بـ"شهادة" أعضاء اتحاد الكرة لتقوية الموقف الأبيض.. حيثيات الأهلى على طاولة ميت عقبة لـ"الرد".. والفيفا تفصل فى القضية بعد رد جميع الأطراف "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسؤولو الزمالك، الجهود فى الوقت الحالى نحو حسم بعض القضايا المعلقة للنادى الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب المحكمة الرياضية الدولية وعلى رأسها قضية محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الذى رحل إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد عقده مع النادى ثم انضم للأهلى، لذا يبحث مسؤولو الأبيض، موقف قضية كهربا فى الوقت الحالى.

وجاءت تحركات الزمالك لحسم القضية بعدما تقدم مسئولى الأبيض بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المستجدات والخطوات التى اتخذتها إدارة قلعة ميت عقبة تجاه حسم قضية كهربا..

- الاستعانة بـ"شهادة" أعضاء الجبلاية لتقوية موقف الزمالك

جاءت أولى قرارات مسئولى الزمالك، بالاستعانة بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى، وذلك لتقوية موقف الأبيض.

وترغب إدارة الزمالك فى حسم القضية خلال شهر مايو القادم، خاصة بعدما قدم الأهلى، مستندات دفاعية، فى تلك القضية، إلا إن إدارة القلعة البيضاء حرصت خلال الفترة الأخيرة على مواصلة تعزيز موقف النادى بعد التصريحات المختلفة التى خرجت من أعضاء الجبلاية السابقين فى الفترة الماضية بالتأكيد على سلامة وصحة موقف الزمالك فى تلك القضية وإن عقد اللاعب تم توثيقه بصورة سليمة لذا سيستعين مسؤولى الزمالك بتلك التصريحات كشهادات لمواصلة تعزيز موقف النادى الأبيض.

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- حيثيات الأهلى على طاولة ميت عقبة لـ"الرد"

كما تنتظر إدارة الزمالك، حيثيات رد الأهلى فى قضية محمود كهربا، حيث ينتظر الأبيض موقف القلعة الحمراء من قبل الزمالك والحيثيات الخاصة بدفاع النادى الأحمر، بعدما طلب اللاعب الحصول على مهلة حتى يوم 12 من شهر أبريل الجارى، للرد على شكوى الزمالك، لذا حرصت الإدارة البيضاء على مواصلة دعم موقف النادى الأبيض من أجل الفصل السريع فى القضية والحصول على حكم فى تلك القضية، وتجهيز ردًا حول النقاط المختلفة التى جاءت فى رد الأهلى حول القضية أو التى سترد فى خطاب اللاعب المقرر إرساله إلى الفيفا وذلك من أجل ضمان حق قلعة ميت عقبة فى تلك القضية التى أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن الأبيض سيحصل على كفة حقوقه من خلالها.

- الفيفا تفصل فى القضية بعد رد جميع الأطراف "أون لاين"

من المنتظر، أن يفصل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى شكوى الزمالك وكذلك رد مسئولى الأهلى ومحمود كهربا حول تلك الشكوى، خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر إنه إذا احتاج مسئولى الفيفا ردًا من جانب الزمالك فى هذه الشكوى سيرسل لهم خطابا إليكترونيًا للرد على هذه الحيثيات.