شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يمنع لاعبيه من الظهور بالفضائيات ..ويحذرهم من خرق الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، منع جميع لاعبى فريقه من الظهور فى القنوات الفضائية خلال الفترة الحالية محذراً إياهم من فرض عقوبات مالية كبيرة على أى لاعب يخترق الحظر الإعلامى .

واتفق بابافاسيليو مع ماجد سامى مالك أندية دجلة وحازم خيرت المشرف على الكرة على عدم ظهور اللاعبين فى أى برامج والتزامهم المنزل خلال الفترة الحالية حفاظا عليهم من فيروس كورونا، مع وضع برامج تدريبية فى المنزل للاعبين ويتم متابعتهم فى تنفيذها.

وظهر اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، فى حرصه على مواصلة تدريباته الخاصة اليومية، داخل منزله، بالرغم من توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، واستغل "أوسة" الحجر المنزلى الذى يخضع له الجميع برفع لياقته البدنية والاستمرار على التدريبات

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ونشر حارس مرمى نادى وادى دجلة مقطع فيديو من داخل منزله وهو يؤدى التدريبات فى حديقة منزله، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليستغل الوقت الذى يقضيه داخل المنزل فى رفع لياقته البدنية.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.