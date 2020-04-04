شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا دخل لنا بتخفيض أجور اللاعبين وتكون بشكل ودى مع أنديتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الجبلاية لا تملك الحق فى مطالبة أو إجبار اللاعبين على تخفيض عقودهم مع أنديتهم بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تخفيض العقد يكون بشكل ودى من اللاعب مع ناديه ولا توجد نسبة معينة للتخفيض وهذا يكون بالاتفاق الودى بين النادى واللاعب.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بوجود بند الـ8 سنوات فى لائحة النظام الأساسى الجديدة على أن يتم تطبيقه على الجميع، سواء فى منصب الرئيس أو الأعضاء، وكذلك بأثر رجعى، ما يعنى تطبيقه على أعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

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وأشار مسؤولو اتحاد الكرة إلى أنه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند الـ8 سنوات على الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقى الأعضاء الترشح اكثر من دورة فى حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهى أندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية 95 ناديا، بسبب عدم توفيق هذه الاندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

والاندية الـ95 هى، الأهلى، الزمالك، الاسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر،الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، ايو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، اسوان، كيما اسوان.