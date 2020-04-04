شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجهز فيديوهات تثقيفية عن تقنية الـ var والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية، تجهيز فيديوهات خاصة بتقنية الـvar فى المباريات لبثها خلال الأيام المقبلة تحسبا لعودة النشاط الكروى فى أى وقت.

وأكد وجيه أحمد أنه يجهز فيديوهات للحكام واللاعبين بهدف تثقيفهم عن كيفية تطبيق تقنية الـvar مع عودة النشاط الكروى، وسيكون اللاعبون الأكثر فائدة لأنهم سيتعرفون على ما يجب عليهم ومالهم حتى لا يكون التعامل مع تقنية الفيديو بشكل عشوائى وعمال على أبطال.

مسؤولو اتحاد الكرة رفضوا ترشيح أسماء بعينها لخلافة جمال الغندور فى رئاسة لجنة الحكام، مشددين على أن اللجنة قررت إسناد المهمة للدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق لأى أسماء أخرى.

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وشدد مسؤولو الجبلاية على أن قرار اللجنة كان واضحا وسريعا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أى اسم آخر فى هذه الفترة وحال مناقشة .

وعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية، والبداية كانت فى مباراة طلائع الجيش وإنبى التى اقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى وضم طاقم الحكام للمباراة بين طلائع الجيش وإنبى،كلاً من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

والحكم محمد الصباحى دخل تاريخ الكرة المصرية، إذ أيصبح أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز بمباراة طلائع الجيش وانبى.