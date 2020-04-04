شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلي لتجديد عقد فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الانتهاء من ملف رباعي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور بات ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، من أهم الملفات التى تشغل اهتمام الملايين من الأهلاوية فى ظل الرغبة التامة لدى الجماهير فى الإبقاء على المدرب السويسرى خلال فترة توقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

فى التقرير التالى نطرح التساؤلات الخاصة بملف تجديد عقد رينيه فايلر وإلى التفاصيل:

س: ما هى آخر تطورات تجديد عقد رينيه فايلر؟

ج: مسئولو النادي تحدثوا مع المدير الفنى بشأن التجديد، وفتح محمود الخطيب رئيس الأهلي هذا الملف مع فايلر بشكل غير رسمى، وعلى فترات مُتباعدة، وإن كان التفاوض الرسمى لم يبدأ بين الطرفين حتى الآن.

س: وماذا عن موقف فايلر من تجديد عقده للأهلي؟

ج: حسب المعلومات الواردة من القلعة الحمراء رحّب فايلر بتجديد عقده مع الأهلي لشعوره بالراحة التامة فى النادى ورغبته فى تحقيق نجاحات فى هذه التجربة التى تُعد الأولى له خارج قارة أوروبا.

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س: متى يحسم مسئولو الأهلي ملف تجديد عقد فايلر؟

ج: يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع المدرب السويسري خلال أيام من أجل التجديد لمدة موسمين فى ظل الاتفاق المبدئي على التجديد.

س: ماذا عن الراتب الشهرى للمدرب السويسرى فى العقد الجديد؟

ج: مسئولو الأهلي استقروا على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.

س: ماذا عن تفاصيل العقد الحالى بين فايلر والأهلي؟

ج: عقد فايلر الحالي مع الأهلي يتضمن استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودورى أبطال أفريقيا، وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا.

ويرغب الأهلي فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.