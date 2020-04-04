شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أهلاوي ضد سامي قمصان .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار سامي قمصان مدرب المساعد بفريق الاهلي حالة من الغضب والإستياء داخل النادي وتحديداً داخل الجهاز الفني للفريق بسبب تصريحات الأخيرة التى تغزّل خلالها في أحمد فتحي لاعب الفريق بعدما أعلن الأخير رحيله عن النادي لرفض تجديد عقده.

سامي قمصان كان قد نشر صورة له برفقة أحمد فتحي عبر موقع التواص الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا، "أنت عارف اللى جوايا ليك".

تصريحات سامي قمصان أثارت الغضب لأن أحمد فتحي هاجم فايلر بشكل واضح خلال جلسة التفاوض معه لتجديد عقده الأربعاء الماضي وانتقد من قيمة وقدر المدرب السويسري.

الجهاز الفني للأهلي يرى أن سامي قمصان لم يتصرّف بذكاء في هذا الموقف خاصة وأن أحمد فتحي فضّل مصلحته الشخصية ولبّى نداء الملايين ورفض تجديد عقده مع الأهلي.

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وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.