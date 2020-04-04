شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدات صراع القطبين فى صفقة رجب بكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، آخر مستجدات مفاوضات الأهلى والزمالك لضم اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أبدت اهتمامها بضم زميله عمر جابر ظهير بيراميدز بصورة رسمية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن المفاوضات التى تلقاها بكار من الزمالك جاءت بالتواصل مع وكيله تامر النحاس وليس هو بشكل مباشر، وإنه فى الوقت الحالى يتواجد بالمنيا وسيعود إلى القاهرة غداً، الأحد، من أجل مناقشة وكيله حول مستقبله خاصة أنه تلقى مفاوضات جادة من القلعة الحمراء.

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ومن المقرر أن يعقد رجب بكار جلسة مع وكيله للوصول إلى آخر المستجدات بشأن العرضين وحسم مصيره وفقا أيضا لرؤية إدارة بيراميدز فى ظل امتداد عقده مع ناديه، ويسعى مسئولو النادى الأهلى أيضا لتدعيم صفوف الفريق، وبالتحديد الجبهة اليمنى، خاصة بعد إعلان أحمد فتحى الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذى ينتهى مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأسدل أحمد فتحى الستار عن رحلته مع الأهلى، بعدما أبلغ إدارة النادى بعدم الموافقة على تجديد التعاقد، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بعد انتهاء المهلة التى طلبها من لجنة التخطيط وعرضت لجنة التخطيط بالأهلى على أحمد فتحى التجديد مقابل وصل لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، وهو ما رفضه اللاعب وفضل الرحيل لنادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على 15 مليونا فى الموسم لمدة 3 سنوات.

ويعد فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم فى فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدورى المصرى و3 لدورى أبطال أفريقيا.