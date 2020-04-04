شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباراة ساخنة بين جنش ودونجا والغزال مع "كلب" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز، فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يجمعه بزميليه عمرو جمال مهاجم الطلائع ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك أثناء لعب مباراة كرة قدم مع كلب وسط أجواء من الضحك.

وفى وقت سابق وجه محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، الشكر لأطباء مصر والقائمين على المنظومة الصحية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، قائلاً، "حابب أشكر الأطباء المصريين على المجهود الذى يبذلونه خلال الفترة الحالية".

وطالب جنش، من خلال مبادرة الخليج 365، الجماهير بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالتواجد فى المنازل طوال هذه الفترة حتى زوال الأزمة، قائلاً، "دورنا أن نبقى فى بيوتنا ونحافظ على أنفسنا ونتبع تعليمات وزارة الصحة وإن شاء الله هذه الفترة تمر على خير".

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة شهر ، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى منتصف أبريل الجارى، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.