شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يلتقط سيلفى بمدينة الأشباح فى إنجلترا بعد تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجية، نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، والتقط لاعب الفراعنة "سيلفي" من أعلى سطح المبنى الذى يسكن فيه فى إنجلترا.

وظهرت المدينة خالية تماماً من الحركة وأشبه بمدن الأشباح، بعد تفشي وباء كورونا فى بريطانيا، الذى تسبب في توقف الدوري الإنجليزي والنشاط الرياضى بصورة عامة في المملكة المتحدة مع تزايد أعداد المصابين.



تريزيجية

وكشفت تقارير صحفية تركية عن تواصل إدارة نادى بشكتاش مع محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من تأجيل الدورى سواء فى تركيا أو إنجلترا، وغموض موقف استئناف المسابقات وسط تفشى فيروس كورونا فى كل أنحاء العالم تقريبا.

وقال موقع فوتوماك "التركي"، إن نادى بشكتاش بدأ التفكير بالموسم الجديد بعد توقف الموسم الجارى والذى لم يظهر فيه الفريق بشكل جيد، وأكد أن النادى تلقى أخبارا سعيدة من محمود تريزيجيه الذى أعطى الضوء الأخضر للفريق الأسود والأبيض، وقال عن إمكانية انتقاله فى الموسم الجديد، "كل شيء ممكن فى كرة القدم".

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وعلى الرغم من التقرير التركى إلا أن تريزيجيه أعلن بنفسه استمراره مع أستون فيلا وقال فى مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت"، إنه لا يفكر فى الرحيل عن أستون فيلا حالياً، وأنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة وتركيزه منصب الآن مع فريقه فى انتظار استئناف النشاط مجددًا.

وأضاف تريزيجيه، "اللعب فى الدورى الإنجليزى كان أحد أحلامي، فكيف أفكر فى الرحيل عنه الآن، أنا أجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدى مع أستون فيلا منذ بداية الموسم، ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه".

وواصل تريزيجيه تصريحاته حول حياته خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يتدرب خلال الفترة الحالية فى المنزل مثل كل زملائه، حتى يكون جاهزاً فنيًا وبدنيًا حال اتخاذ قرار باستئناف البريميرليج فى أى وقت، فى انتظار العودة للتدريبات الجماعية مع أستون فيلا الأسبوع المقبل.

وكانت وكانت صحيفة "Fotomac" التركية، فجرت مفاجأة بأن إدارة نادى بشكتاش قررت وضع محمود تريزيجيه على رأس قائمة اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق وأن النادى يستعد لتقديم عرضاً رسمياً إلى إدارة أستون فيلا لضم محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقالت الصحيفة: "أستون فيلا يواجه خطر الهبوط لدورى الدرجة الاولى الإنجليزى والذى يسمر بالتشامبيونشيب، ومن تلك النقطة ستمارس إدارة بشكتاش ضغوطاً على مسئولى أستون فيلا من أجل إقناعهم بالموافقة على رحيل اللاعب المصري".